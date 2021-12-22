ننشر مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول والثاني الثانوي

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الامتحانات للموادغير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي بامتحان الفصل الدراسي الأول، وفقا لما أعلنته وزرة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تنطلق يومي 15 و17 يناير 2022، وعن المواد الدراسية التي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، تتمثل في التالي:

التربية الدينية

التربية الوطنيـة "أنا المـصرى"

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

التربية الرياضية

مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي

وعن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، للصف الثاني الثانوي، تكون يومي 16 و18 يناير 2022، وتشمل المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي:

التربية الدينية

التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان"

الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات

التربية الرياضية

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي

وكشفت الوزرة عن جدول ومواعيد اختبارات الصف الثاني الثانوي، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022.