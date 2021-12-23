الطقس الأن ف القاهرة يتصدر تريند جوجل.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية الطقس الأن في القاهرة فقد تصدرت هذه العبارة تريند جوجل نظرا لبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد.

الطقس الأن في القاهرة

الطقس الأن في القاهرة، يسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتتكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الطقس الان في القاهرة ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة املتوقعة اليوم في محافظة القاهرة والإسكندرية العظمى تكون17 بينما الصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.