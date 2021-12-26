أهم مباريات اليوم الأحد 26-12-2021

يستعرض موقع الفجر الرياضي جدول أهم مباريات اليوم الاحد الموافق 26 ديسمبر لعام 2021، والذي يشهد العديد من المباريات القوية على الصعيد المحلي والعالمي.

وتعد مباراة الأهلي وفيوتشر الأهم على المستوي المحلي اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ببطولة الدوري المصري الممتاز على قناة ON Time Sports 1..

وإليكم أهم مباريات اليوم :

الأهلي ضد فيوتشر

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس

وست هام يونايتد ضد ساوثهامتون

نوريتش سيتي ضد آرسنال

أستون فيلا ضد تشيلسي

برايتون ضد برينتفورد

ريزه سبور ضد غازي عنتاب

ألانياسبور ضد فاتح قرا جمرك

جوزتيبي ضد أضنة ديمرسبور

فناربخشة ضد مالاتيا سبور

الطائي ضد الفيصلي

النصر ضد الحزم

الاتحاد ضد الاتفاق