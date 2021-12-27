أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-12-2021 في الأسواق

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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
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شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق الـ27 من ديسمبر 2021 استقرارا ملحوظا  في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعرها بين 875 و1000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

أسعار الأسمنت للمستهلك

 

وبلغت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين، في الأسواق، المحلية المصرية 1050 وتصل لـ 1150 جنيهًا للطن للمستهلك، في غالبية المصانع والشركات الكبرى المنتجة للاسمنت المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

واستقرت أسعار الأسمنت عند الـ850 جنيهًا للطن للمستهلك، حتى منتصف يوليو الماضي، قبل أن تسجل قفزة كبيرة بنحو 300 جنيه في الطن حتى نهاية أكتوبر، لتستقر بعدها عند مستوياتها الحالية والبالغة 1050- 1150 جنيهًا للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

 

وزادت أسعار الأسمنت نتيجة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت، وهو القرار الذي سيستمر حتى 2022.


 

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