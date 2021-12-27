أبو العينين: الطاقة المتجددة مستقبل مصر.. والسوق العالمي كله جاهز لتصدير الطاقة المصرية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة أحسنت صنعًا بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وشدد وكيل مجلس النواب، على الحكومة بضرورة أن تتخذ مبادرات الحَوكمة والإدارة الرشيدة لكافة الموارد التي نمتلكها، قائلا: الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي وهو مستقبل مصر.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالتقدم الذي تشهده مصر في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر وهبها الله العديد من موارد توليد الطاقة ومن بينها الطاقة الشمسية والتي تصل ما بين 3 إلى 4 آلاف ساعة شمس في العام، فضلا عن طاقة الرياح.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن السوق العالمي كله جاهز لتصدير الطاقة المصرية، مشددا على أهمية الاستفادة من "الهيدروجين" في توفير الطاقة.

وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية لتسويق وترشيح الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.