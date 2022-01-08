داعية يكشف عن طريقة استقبال العام الميلادي الجديد (فيديو)

الدكتور محمد علي،
الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي،
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل أمرنا بالفرح والسرور، وهذا واضح في قوله تعالى: “قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ”.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن مناسبة هذه الآية أن سيدنا عمر بن الخطاب، عندما جاء إليه خراج العراق، خرج ومعه غلامه، فقال  الغلام: "هذا من فضل الله ورحمته"، فقال عمر بن الخطاب:"هذا كذب، خير الله ورحمته هو القران وسنة نبيه، ولكن هذا مما يجمعون".

ولفت إلى أن الفرح الحقيقي مع الله عزو جل، ولهذا يجب استقبال العام الجديد بالخير والتفاؤل وحمد الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الكلمة قد تدخل الأنسان الجنة أو النار.

 

الاسلام سيدنا عمر بن الخطاب استقبال العام الجديد برنامج البيه والهانم فضائية صدى البلد الجنة النار
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