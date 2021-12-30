طوني قطان يشعل الأجواء في إكسبو دبي

أشعل الفنان طوني قطان، الأردني من أصل فلسطيني، مشاعر الحنين لأرض الوطن بين الآلاف من جمهوره في مسرح اليوبيل في اكسبو دبي ٢٠٢٠، وذلك ضمن فعاليات اليوم الفلسطيني في اكسبو، حيث قدم خلال الحفل مجموعة من أغنياته الخاصة الوطنية والتراثية التي أداها بصوته الشجي، وتعالت أصوات الهتاف عند أدائه لأغنيته الشهيرة "فلسطيني"، بالإضافة إلى أغنيته "يلي بتحب النعنع" وغيرها من الأغاني الوطنية والتراثية المعروفة مثل "دمي فلسطيني" وأغنية "جنة جنة"، وأغنية "علّي الكوفية" حيث تفاعل معه الجمهور بأداء رقصات الدبكة وبرفع الاعلام الفلسطينية.

هذا وكان قطان قد قدم الأسبوع الماضي حفلًا في مدينة لندن، ضمن مهرجان فلسطين السنوي الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وذلك على مسرح بايرون هول غرب لندن وبحضور زاد على ال ١٥٠٠ شخص، بالإضافة إلى الالاف ممن تابعوا البث المباشر للحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب إجراءات التشديد المتعلقة بتفشي فايروس كورونا في بريطانيا.