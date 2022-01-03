تركي آل الشيخ ناعيا إبراهيم حجازي: “كان قمة في الاحترام والثقافة والود”

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ الكاتب الكبير إبراهيم حجازي.

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “البقاء لله في الأستاذ الكاتب الكبير إبراهيم حجازي، آخر مرة قابلته في منزلي في القاهرة سنة 2018م، واتعشينا سوا وكان في قمة الاحترام والثقافة والود، وكانت جلسته ثرية بالمعرفة والخبرة، وقدم لي هدية غالية علي جدًا احتفظ بها حتى الآن".

وتابع آل الشيخ: “رحمك الله رحمة واسعة عزائي لعائلته الكريمة ولشعب مصر الغالي”.