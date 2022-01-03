تركي آل الشيخ ناعيا إبراهيم حجازي: “كان قمة في الاحترام والثقافة والود”

أخبار مصر
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
Advertisements

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ الكاتب الكبير إبراهيم حجازي.  

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “البقاء لله في الأستاذ الكاتب الكبير إبراهيم حجازي، آخر مرة قابلته في منزلي في القاهرة سنة 2018م، واتعشينا سوا وكان في قمة الاحترام والثقافة والود، وكانت جلسته ثرية بالمعرفة والخبرة، وقدم لي هدية غالية علي جدًا احتفظ بها حتى الآن".

 وتابع آل الشيخ: “رحمك الله رحمة واسعة عزائي لعائلته الكريمة ولشعب مصر الغالي”. 

المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ابراهيم حجازي الفجر بوابة الفجر
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

عاجل من النيابة بشأن فكري الهواري المتهم بالإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات مسجلة

تطورات مفاجئة في تجديد ديمبلي عقده مع برشلونة

بيراميدز يهدي الأهلي صفقة نارية على طبق من ذهب

القبض على فكري الهواري مدير "هايبر وان"

لوكاكو يحدد وجهته المقبلة حال مغادرة تشيلسي

أخر تطورات انتقال نجم بيراميدز للأهلي

عاجل.. حجز "فكري الهواري" لاتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة