روجيه ميلا مطلوب على جوجل بعد تفضيله الزمالك

روجيه ميلا، توجد الكثير من الذكريات حول الكرة الإفريقية، التي تمتلك العديد من المواهب والأسماء التي حفرت اسمها بأحرف من نور في مسيرة القارة، مسطرينا تاريخا لن يمحى.

روجيه ميلا

وتصدر الكاميروني روجيه ميلا تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من يناير 2022، بعدما خرج بالعديد من التصريحات المهمة بشأن ناديه الذي كان سيفضل اللعب له في مصر والدوري المصري بشكل عام.

ذكريات روجيه ميلا

وكشف روجيه ميلا عن ذكرياته خلال مواجهات مصر في نسخ بطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان سيختار نادٍ واحد إذا أتيح له فرصة اللعب في الدوري المصري.

مواجهات روجيه ميلا

وأوضح اللاعب روجيه ميلا في تصريحات لـ "أون تايم سبورتس" أن كأس أمم إفريقيا 1984، خسر الكاميرون أمام مصر في دور المجموعات، إلا أن الأخير نجح في الفوز بالبطولة مضيفا: "تلك هي كرة القدم".

روجيه ميلا والمنتخب المصري

وأكد روجيه ميلا على قدرات منتخب مصر حينها، الذي كان يمتلك فريقا قويا في بطولة إفريقيا 1984، قائلا: "بعد تسجيل مصر للهدف ضغطنا بكل قوة، ولكن انتهت المباراة بهزيمتنا".

روجيه ميلا وبطولة 1986

وأشار روجيه ميلا في تصريحاته إلى أن الكاميرون خسر من مصر في نهائي إفريقيا 1986 لافتا إلى وجود أزمة كبيرة في مصر كانت ستحدث إذا خسر للمرة الثانية، مضيفا: "لم نكن نريد أن نغضب المصريين فلعبنا بشكل سهل، ووصلنا إلى ركلات الترجيح وفازت مصر".

تسجيل روجيه ميلا في مرمى مصر

ولفت روجيه ميلا أنه سجل أمام مصر في أمم إفريقيا 88، متابعا: "كنا نريد أن نثأر بعد الهزيمة أمام مصر في أكثر من مباراة، وبذلنا جهدًا كبيرًا للانتصار".

روجيه ميلا يستعيد ذكرياته

وتذكر روجيه ميلا العديد من ذكرياته، حيث قال إن الراحل إبراهيم يوسف كان صديقا له، وحزن جدا لوفاته، حيث أرسل التعازي لعائلته وأسرته، مبديا حبه للفريق الأبيض.

روجيه ميلا زملكاوي

وأكد روجيه ميلا في تصريحاته، أنه لو كان فكر في اللعب بالدوري المصري الممتاز، لاختار أن يلعب في صفوف الزمالك لا الأهلي، رغم اختياره للنجمين حسام حسن وإبراهيم حسن كأفضل لاعبي القارة.