الفريق أسامة ربيع: 25% من حاويات دول العالم تعبر قناة السويس (فيديو)

توك شو
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
Advertisements

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخطة التسويقية المرنة التي تم وضعها في عام 2020 واستمرت حتى 2021، ساهمت ارتفاع إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي، لافتا أنه تم اقرار تخفيض قدره 17% من رسوم العبور العادية، لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا و45 % إلى 75 % للسفن القادمة من الشرق الأمريكي.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا جذب العديد من السفن رغم انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 8% من إجمالي عدد السفن بواقع 1532 سفينة.

تابع رئيس هيئة قناة السويس، 25% من حاويات دول العالم تعبر من قناة السويس، مشيرا إلى أن القناة شهدت تنمية كبيرة خلال عام 2021 على الرغم من توقف معظم موانئ دول العالم، والنقل البحري، وتوقف 11.6% من حاويات العالم". 

الفريق أسامة ربيع اخبتر مصر قناة السويس ايرادات قناة السويس
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عماد أديب على الشماتة في شقيقه عمرو ولميس الحديدي بعد إصابتهما بكورونا

بايرن ميونيخ يسعى لعقد صفقة تبادلية كبرى مع برشلونة

أزمة جديدة تضرب الزمالك

برلماني يفجر مفاجأة بشأن تزوير شهادات تطعيم لقاح "كورونا"

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

هكذا ودعت هبة مجدي الراحلة مها أبو عوف

تفاصيل تجديد عقد نجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية