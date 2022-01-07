الفريق أسامة ربيع: 25% من حاويات دول العالم تعبر قناة السويس (فيديو)

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخطة التسويقية المرنة التي تم وضعها في عام 2020 واستمرت حتى 2021، ساهمت ارتفاع إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي، لافتا أنه تم اقرار تخفيض قدره 17% من رسوم العبور العادية، لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا و45 % إلى 75 % للسفن القادمة من الشرق الأمريكي.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا جذب العديد من السفن رغم انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 8% من إجمالي عدد السفن بواقع 1532 سفينة.

تابع رئيس هيئة قناة السويس، 25% من حاويات دول العالم تعبر من قناة السويس، مشيرا إلى أن القناة شهدت تنمية كبيرة خلال عام 2021 على الرغم من توقف معظم موانئ دول العالم، والنقل البحري، وتوقف 11.6% من حاويات العالم".