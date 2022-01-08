كايلا ابنة دنيا سمير غانم تضعها على صدارة "جوجل"

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم اليوم السبت الموافق الثامن من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بسبب ابنتها "كايلا" وسط تفاؤل من جمهورها ومحبيها بشأن خروجها من الحالة النفسية السيئة التي تعيشها بعدما فقدت والديها.

دنيا سمير غانم

وشاركت دنيا سمير غانم صورة لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" لتنهال عليها التعليقات الإيجابية من جمهورها المتابع والعاشق لفنها، آملين في عودتها كما كانت.

ابنة دنيا سمير غانم

واحتفلت دنيا سمير غانم بألعاب ونشاط ابنتها الصغيرة كايلا، فى خطوة جديدة للخروج من أحزانها منذ وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث شاركت الجمهور بصورة من ألعاب "كايلا".

فرحة دنيا سمير غانم

وأبدت النجمة دنيا سمير غانم فرحتها بتأمل ابنتها لألعابها من الدمى، وجاء ذلك ضمن أنشطة ومشاركات دنيا سمير غانم المختلفة في محاولة للعودة إلى حياتها الطبيعية.

ألعاب ابنة دنيا سمير غانم

واستعرضت دنيا سمير غانم مجموعة من ألعاب كايلا رامى رضوان، موضحة أن ابنتها دائما ما تتأمل فى ألعابها ومقتنياتها، بعدما نشرت صورا لبعض الألعاب معلقة: "كيلولى تتأمل مع الدمى الخاصة بها".

دنيا سمير غانم تشتاق لوالديها

وجددت دنيا سمير غانم اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، مستعيدة ذكرياتها وشقيقتها إيمى، معهما بصورة من مرحلة طفولتها.

ستوري دنيا سمير غانم

ونشرت دنيا سمير غانم أمس الجمعة على خاصية "ستوري" صورة رفقة شقيقتها ووالديها، بفستانين متشابهين باللون الأبيض، فيما ارتدى والديهما ملابس سوداء.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

ودعت دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين، فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلةً: "يا رب ارحمهم وصبرنى على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوى".

دنيا سمير غانم وألم الفراق

وأضافت دنيا سمير غانم في منشورها: "كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدى هتعود، لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجى ونشتغل ونضحك، لكن قلبى موجوع عليكوا أوى ووحشتونى أوى.. الدنيا مختلفة أوى من غيركوا"، في إشارة إلى حزنها الشديد الذي تملكها هي وشقيقتها إيمي بعد فقدانها والدها وأمها.