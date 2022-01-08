جدول مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2022

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض المنتخب الوطني المصري، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كاميرون 2022، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وكانت قرعة دور المجموعات، قد أسفرت على وجود المنتخب المصري على رأس المجموعة الرابعة بجوار كلًا من، «منتخب نيجيريا - منتخب غينيا بيساو - منتخب السودان».

ويفتتح منتخب مصر، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، ضد نظيره منتخب نيجيريا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 من يناير الجاري في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة و7 بتوقيت السعودية.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية.

ويختتم منتخب مصر منافسات دور المجموعات ضد نظيره منتخب السودان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 من يناير الجاري في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية.

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