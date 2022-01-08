ننشر أماكن وخطوات استخراج بدل شهادة ميلاد مميكنة في غضون دقايق

تحتوي شهادة الميلاد المميكنة على الرقم القومي للشخص، حيث أنها أصبحت من الأوراق الثبوتية المهمة التي تطلب في كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى التعليمية؛ فهي شرط لاستيفاء بيانات استمارة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة لدخول اختبارات منتصف العام.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، أماكن وخطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة في غضون 3 دقائق، وهي كالتالي:

أماكن وجود الماكينات الذكية

ويمكن للراغبين في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، من خلال الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني، التي تم طرح المرحلة الأولى منها، وتوجد 4 ماكينات حديثة في الأماكن الآتية:

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

ميناء القاهرة الجوي «مبنى 1» داخل مبنى «آيرمول».

مطار شرم الشيخ صالة سفر «1».

مطار الغردقة صالة سفر «2».

رسوم استخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة

وتبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة نحو 50 جنيهًا.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة في 3 دقائق

وحتى تتمكن من استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينة الذكية، يجب عليك اتباع الآتي:

التوجه إلى أقرب ماكينة ذكية بالقرب من محل الإقامة الخاص بالمواطن.

الدخول إلى الماكينة، واختيار الخدمة، ثم تسجيل بيانات الرقم القومي الخاص بالمتقدم، واسم الأم، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى.

الدخول إلى الماكينة، واختيار الخدمة، ثم تسجيل بيانات الرقم القومي الخاص بالمتقدم، واسم الأم، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى.

تظهر بيانات الأقارب من الدرجة الأولى المسموح لهم باستخراج شهادات ميلاد مميكنة.

يختار المتقدم الأشخاص المراد استخراج شهادات ميلاد لهم.

الدفع النقدي للماكينة مقابل الخدمة.

بعد نجاح دفع الرسوم، يتم طباعة شهادة الميلاد واستلامها فورًا، خلال أقل من 3 دقائق.

جدير بالذكر أن الماكينات الذكية، تقدم عددا من الخدمات المتعلقة بطباعة المستندات والوثائق الحكومية، التي تشمل شهادات الميلاد، والوفاة، والزواج، والطلاق، وذلك دون تدخل أي عنصر بشري، كما أن المواطن يحصل على إيصال بقيمة الرسوم التي دفعها مقابل الشهادة.