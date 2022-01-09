النجمة يسرا تبدأ تصوير "أحلام سعيدة" ضمن سباق دراما رمضان 2022

الفجر الفني
يسرا
يسرا
Advertisements

بدأت النجمة يسرا تصوير أحداث دورها فى مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل.

 

المسلسل إخراج  عمرو عرفة، من تأليف هالة خليل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العمل، ويشارك فى بطولة العمل غادة عادل ومى كساب.

 

ويعد "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما، حيث قدما سويا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

 

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا أحلام سعيدة دراما
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة المستشارة تهاني الجبالي جراء إصابتها بكورونا

عاجل.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المرتقبة

تعرف على موعد ومكان جنازة المستشارة تهاني الجبالي عقب وفاتها بفيروس كورونا

برشلونة يتلقى ضربة موجعة في صفقة هالاند

عاجل.. موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي

يمتلك شخصية.. ميدو: انتظروا هذا اللاعب في الزمالك!

قرار ناري.. أشرف بن شرقي يصدم الزمالك

أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم