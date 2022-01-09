النجمة يسرا تبدأ تصوير "أحلام سعيدة" ضمن سباق دراما رمضان 2022

بدأت النجمة يسرا تصوير أحداث دورها فى مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل.

المسلسل إخراج عمرو عرفة، من تأليف هالة خليل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العمل، ويشارك فى بطولة العمل غادة عادل ومى كساب.

ويعد "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما، حيث قدما سويا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.