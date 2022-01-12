وزير الاتصالات: ناقشنا وسائل الزراعة الذكية في منتدى شباب العالم

توك شو
عمرو طلعت
عمرو طلعت
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، منتدى شباب العالم، شهد جلسة مهمة حول التغيرات التي ستطرأ على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد جائحة كورونا.

وأضاف "طلعت" في تصريحات لبرنامج خبر اليوم، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه لا يمكن لأى مشروع تنموي أن يتم تنفيذه دون أن يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع وزير الاتصالات: ناقشنا في جلسات منتدى شباب العالم كيف يمكن بناء منظومات للرعاية الصحية تعتمد على البيانات الكثيفة والاتصالات والإنترنت.

وأوضح: ناقشنا وسائل الزراعة الذكية ووسائل ترشيد استخدام المياه بجلسات منتدى شباب العالم، وكيف يمكن للاتصالات أن تساهم فى تطوير التعليم والتدريب، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه. 

وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الإنترنت تكنولوجيا الدكتور عمرو طلعت منتدى شباب العالم الإعلامية خلود زهران برنامج خبر اليوم ترشيد استخدام المياه

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