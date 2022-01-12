قط ياسمين عبد العزيز الأغلى فى العالم يضعها على صدارة جوجل

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نشرت صورة لـ "قطها" يسمى بالـ "القط الفرعوني".

 

ياسمين عبد العزيز

 

وتساءل الكثيرون عن نوع قط النجمة ياسمين عبد العزيز الذي أثار إعجاب ورعب الكثيرين، حيث لديه شكل مرعب على حد وصف من شاهدوا صورته التي تداولتها مواقع التواصل.

 

صورة قط ياسمين عبد العزيز

 

ونشرت ياسمين عبدالعزيز على حسابها الشخصى عبر "إنستجرام"  صورا لقط من نوع "القط الفرعوني" والذي يعتبر أغلى قط فى العالم حسب التقارير معلقة: "بوبوس".

 

بوبوس ياسمين عبد العزيز

 

ولاقى قط ياسمين عبد العزيز إعجاب الكثيرين لتنهال عليها التعليقات من قبل الجمهور وبعض أصدقائها في الوسط الفني على رأسهم منى ذكي والتي علقت قائلةً: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس".

 

تعليق كندة علوش على قط ياسمين عبد العزيز

 

وعلقت الفنانة كندة علوش على صورة قط ياسمين عبد العزيز المنشورة قائلةً: "فوتوجونيك أو ي"، وتسلءلت النجمة جميلة عوض: "دى قطة ولا فرخة"، إلى جانب بعض التعليقات الأخرى التي أعربت عن خوفها من شكل القط.

 

ياسمين عبد العزيز تستقبل العام الجديد 

 

واحتفلت ياسمين عبد العزيز منذ أيام باستقبال العام الميلادي الجديد حيث  شاركت جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بمقطع فيديو لها تظهر من خلاله وهي تستخدم إحدى الفلاتر الخاصة بالموقع لتغير الشكل، معلقة: "كل سنة وانتوا طيبين يا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب".

 

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

 

وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز من رحلة علاج طويلة بعدما عانت من مشاكل صحية وأعراض جانبية نتيجة إجرائها جراحة وحدوث تلوث في دمها، لتطير وتسافر وتكمل علاجها بالخارج قبل أن تعود إلى مصر مجددا في أحسن حال.

 

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