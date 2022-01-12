الزمالك يحدد بديل بن شرقي

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بخصوص استقرار مسئولو نادي الزمالك على خليفة المغربي أشرف بن شرقي بين صفوف الفريق خلال الموسم المقبل بعد تأزم موقف اللاعب المغربي في التجديد ورفضه البقاء مع الفريق".

وقال شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: " إدارة الزمالك فتحت خط مفاوضات قوي مع أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر لضمه بداية من الموسم المقبل وعرضوا عليه نفس الراتب الذي يتقاضاه مع فريقه في الوقت الحالي ويقترب من 13 مليون جنيه في الموسم".

وأتم تصريحاته: "يرغب مسئولو الزمالك في تواجد أحمد رفعت ليحل محل أشرف بن شرف في مركز الجناح الأيسر خاصة وأن رفعت يقدم من الأساس مستويات مميزة في الوقت الحالي ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة".