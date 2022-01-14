تصل إلى 1 في بعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 14-1-2022، حيث تشهد البلاد أمطار خفيفة، وصقيع ليلا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أكدت الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة نهارا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. يصل لحد الصقيع ليلا

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


أمطار خفيفة اليوم الجمعة


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 16
درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 16
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 16
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 15
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 15
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 16
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 15
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 15
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 10 العظمى 16
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 16
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 20
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 01 والعظمى 15
درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 07 والعظمى 17
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 17
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19
درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23

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