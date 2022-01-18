موعد مباراة مصر والسودان فى أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون.

مصر والسودان

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام تفاصيل المواجهة المرتقبة بين مصر والسودان في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، في السطور التالية:

موعد مباراة مصر والسودان فى أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة مصر والسودان غدا الأربعاء، الموافق الـ19 من يناير 2022، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهر العاشرة بتوقيت السعودية، على أرضية استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة ومالكة حقوق البث الحصري للبطولة، عن نقل مباراة مصر والسودان في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 غدا.

ظروف مباراة مصر والسودان

ويأمل المدير الفني للنتخب الوطني البرتغالي كيروش في تحقيق الفوز بمباراة مصر والسودان من أجل ضمان التأهل في المرتبة الثانية بعد نيجيريا الذي حسم التأهل، والذي قاد المران بتفاؤل شديد.

مجموعة مصر والسودان

ووقعت مصر والسودان في المجموعة الثانية التي ضمت 4 منتخبات وهم نيجيريا وغينيا بيساو، حيث تعادل المنتخب الوطني في أولى اللقاءات أمام المنتخب النيجيري، وفازت نيجيريا بالمباراتين في حين فازت مصر على غينيا في المباراة الثانية.