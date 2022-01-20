موعد عرض مسلسل الجسر للفنانة نيللي كريم وعمرو سعد

موعد عرض مسلسل الجسر، توجد العديد من الأعمال الدرامية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين وبعض العرب العاشقين للفن المصري وفنانيه الكبار ورموزه.

عرض مسلسل الجسر

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الجسر للفنانة الجميلة نيللي كريم والنجم عمرو سعد الذي يشاركها البطولة، في ثنائي ناجح نال إعجاب الجمهور وعشاق المسلسلات المصرية.

تفاصيل عرض مسلسل الجسر

وحاذ مسلسل الجسر على اهتمام شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض عدة حلقات منه والتي نالت ىإعجاب مئات الآلاف حيث أن قصة العمل الدرامي جديدة.

أحداث مسلسل الجسر

وتدور أحداث مسلسل الجسر حول مجموعة من البشر يعيشون في فترة ما بعد فناء العالم، وفي قالب مشوق ومليئ بالأحداث التي تهم وتشد انتباه الجمهور المحب للإثارة والمتعة.

موعد عرض مسلسل الجسر لنيللي كريم

ويعرض مسلسل الجسر للفنانة نيللي كريم وعمرو سعد عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، بواقع حلقتين كل يوم اثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض الثلاثاء في الـ12 صباحا بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل الجسر

وتدور قصة وأحداث مسلسل الجسر في إطار تشويقي مكون من 6 حلقات، ويقوم ببطولتهه نيللي كريم، ويشاركها عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي، كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

أحداث وتفاصيل مسلسل الجسر وحقبته الزمنية

يُذكر أن أحداث مسلسل الجسر وقعت بعد سنوات طويلة من نهاية العالم، وبعد الدمار الشامل الذي حققته الحروب، ما أدى إلى مئات الملايين من البشر، وفي ظل كل هذا الدمار والحروب كان هناك بعض الناجين من أماكن متفرقة في الأرض، يحاولون الحفاظ على حياتهم والوصول إلى "الجسر".