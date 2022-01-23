أول تحرك من وزارة الداخلية بعد تعدي أب بالضرب على ابنته بالجيزة

حوادث
أجهزة الأمن - أرشيفية
أجهزة الأمن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي أحد الأشخاص بالضرب على كريمته داخل أحد العقارات.

الأجهزة الأمنية تفحص مقطع الفيديو

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد هوية المعنية بمقطع الفيديو وهي طالبة، عمرها 14 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وتبين أنه بتاريخ 21 الجاري توجهت الفتاة ووالدتها (ربة منزل) إلى مركز شرطة أوسيم، وأبلغا بتعدي والدها عليها وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المتهم يعترف أمام أجهزة الأمن

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والحكم الصادر ضده.

مركز شرطة وزارة الداخلية الداخلية المصرية مركز شرطة أوسيم وزارة الداخلية المصرية

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