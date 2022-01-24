الكاميرون تفوز على جزر القمر 2-1 وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

حقق منتخب الكاميرون فوزا صعبا، على حساب جزر القمر بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية، جمعت بينهما اليوم في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة الكاميرون وجزر القمر في أمم إفريقيا

تقدم إيكامبي للكاميرون في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف فينسيت أبو بكر الهدف الثاني للأسود في الدقيقة 70، فيما أحرز يوسف مشنجاما هدف جزر القمر في الدقيقة 81 من ركلة حرة.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الجامبي في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير على غينيا بهدف نظيف.

يذكر أن منتخب جزر القمر خاض اللقاء دون حارس مرمى، حيث شارك أحد اللاعبين كحارس مرمى بسبب إصابات كورونا.

وتعرض قائد جزر القمر نجم عبدو للطرد في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.