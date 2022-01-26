بسبب حالة الطقس السيئة.. هذه أرقام الاستغاثة على الطرق السريعة حال حدوث مشكلة

يتعرض العديد من قائدي السيارات للأعطال والأزمات نتيجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، وهو ما يجعل البعض منهم مكتوفي الأيدي، خاصة على الطرق السريعة، ومن ثم يبحثون عن طوق نجاة، الأمر الذي دفع اﻹدارة العامة للمرور لنشر سيارات الخدمات على الطرق السريعة لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

أرقام الاستغاثة على الطرق السريعة

وذكرت الإدارة العامة للمرور، أنه تم التنسيق مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ، وذلك من خلال اتصال المواطن المتعثر على رقم 01221110000 أو رقم 122 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

كما يمكن لمواطني محافظة الجيزة الاستغاثة برقم الإدارة العامة لمرور الجيزة على رقم 37612166، وكذلك الاتصال على رقم الادارة العامة لمرور القاهرة على رقم 136 - 01155554444، ورقم مرور أكتوبر 38355532، ورقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180، ورقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364، ورقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258.

حالة الطقس غدا الخميس

ومن جهتها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، والذي يشهد انحسارا لفرص سقوط الأمطار غدًا لتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خفيفة على جنوب الوجه البحري، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يشهد غدا الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تعمل على مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا مقارنة بالتقلبات الجوية التي شهدتها اليوم، وقد ترتفع درجات الحرارة غدًا تدريجيًا على الأنحاء كافة، إذ يسود البلاد أثناء ساعات النهار طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للبرودة، فيما يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا عن المعدلات الطبيعية.