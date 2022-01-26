الحصان الأسود.. غينيا الإستوائية تسقط مالي وتتأهل لربع نهائي الكان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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نجح منتخب غينيا الإستوائية في تحقيق فوزا صعبا على نظيره مالي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ16لبطولة كأس أمم إفريقيا.

 

نتيجة مباراة مالي وغينيا الإستوائية اليوم

 

والتقى اليوم منتخبا مالي وغينيا الاستوائية، في دور الـ16لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

 

وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء بين المنتخبين، قبل أن ينتقلا للوقت الإضافي، ولم يتغير الأمر كثيرا، ليحتكما لركلات الترجيح، والتي منحت منتخب غينيا الإستوائية بطاقة التأهل لربع نهائي الكان.

 

ويلتقي منتخب غينيا الإستوائية مع نظيره السنغال في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث تغلب الأخير على الرأس الأخضر 2-0.

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