مدير "قصر العيني" لـ مصابي كورونا: "اذهبوا لطبيب نفسي بعد التعافي"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن مصابي فيروس كورونا يصابون بحالة نفسية سيئة واكتئاب، مطالبًا المتعافين بالمتابعة مع طبيب نفسي لمدة ١٤ يومًا للوقوف على  آخر المستجدات الصحية.

وأضاف "الحديدي" خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الأربعاء، أن علاج مرحلة ما بعد التعافى من فيروس  كورونا في غاية الأهمية، في حال إذا كانت الإصابة بالفيروس قد تؤثر على القلب أو تحدث مشاكل في الغدة الدرقية.

وأوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن  المستشفى انتهت من إنشاء عيادة علاج "متلازمة ما بعد كورونا"، وهى بعيدة عن عيادة العزل، مضيفًا أن المتعافين من كورونا قد يعانون من ألم في الصدر، وهذه الآلام قد لا تكون لها علاقة بالقلب أو الشريان التاجي، لأن فيروس كورونا يؤثر على العضلات وقد يستمر ألم العضلات لفترة طويلة تمتد إلى 6 شهور.

وتابع أن العيادات مفتوحة لكل المتعافين من فيروس كورونا، لمساعدتهم على معرفة حالتهم الصحية البدنية والنفسية، موضحًا أن “الحجز بالمستشفى أو العزل لمدة طويلة بالنسبة لمصابي كورونا يؤثر على حالتهم النفسية ويسبب لهم اكتئابًا”.

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