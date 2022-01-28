"البيت هيتخرب".. خبيرة أسرية تحذر من عدم احترام الخصوصية بين الزوجين

قالت الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، إن الدين الإسلامي أمرنا بعد التجسس على الطرف الآخر، لذلك لا يحق لأحد الزوجين النظر في هاتف الآخر لتجنب حدوق مشكلات عديدة بينهما مما يهدد استقرار الأسرة.

وأضافت الدكتورة داليا كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخصوصية في العلاقات الزوجية تعد أحد الركائز الأساسية التي تؤدي إلى تفاهم وتناغم الزوجين وتوفير حياة أكثر هدوءً.

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، تعدي أحد الزوجين على خصوصية الطرف الأخر يتسبب في أزمات كثيرة بين الأزواج".