"البيت هيتخرب".. خبيرة أسرية تحذر من عدم احترام الخصوصية بين الزوجين

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قالت الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، إن الدين الإسلامي أمرنا بعد التجسس على الطرف الآخر، لذلك  لا يحق لأحد الزوجين النظر في هاتف الآخر لتجنب حدوق مشكلات عديدة بينهما مما يهدد استقرار الأسرة.

وأضافت الدكتورة داليا كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخصوصية في العلاقات الزوجية تعد أحد الركائز الأساسية التي تؤدي إلى تفاهم وتناغم الزوجين وتوفير حياة أكثر هدوءً.  

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، تعدي أحد الزوجين على خصوصية الطرف الأخر يتسبب في أزمات كثيرة بين الأزواج".

محمد موسى الدين الإسلامى الدين الاسلام العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية برنامج خط أحمر استشاري العلاقات الأسرية

مواد متعلقة

خبيرة أسرية: بعض الفتيات ترفض الارتباط برجل له ماضي

بسبب مزاد.. التحقيق مع صاحب شركة لإطلاقه النار في مشاجرة بالتبين

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 3.. النجمات يسبحن فى بحيرة القلب الجاف

المفتي يدعو الشباب إلى ضرورة دعم الدولة في هذه المرحلة

الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمطار عدن

ننشر أسماء المتهمين في واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى بالهرم

بإشارات خادشة للحياء.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى

عاجل.. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة رفض لاعبي الفراعنة الحصول على مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 28-1-2022 في سوق العبور

كيفية استقبال القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا

190.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 11 شهرا بنمو 2.9%

مجلس الدولة يلٌزم الأزهر بدفع 50 ألف جنيه للتأمين الصحي

عاجل.. مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ

الأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس (فيديو)

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها