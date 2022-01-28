رامز جلال مطلوب على جوجل بعد الإعلان عن موسم جديد لـ "المقالب"

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رامز جلال
رامز جلال
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تصدر الفنان رامز جلال اليوم الجمعة الموافق الـ28 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهوره وتكريمه خلال حفل توزيع جوائز "joy awards" المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

رامز جلال

 

واعتذر رامز جلال خلال الحفل لكل زملائه وأصدقائه الذين قام بعمل مقالب بهم، وأكد أنه يأمل في عمل مقلب في "فنان العرب" المطرب السعودي محمد عبده، ووعده بكشف كافة التفاصيل له.

 

تكريم رامز جلال

 

وكشف رامز جلال عن ظهوره في موسم رمضان المقبل ببرنامج مقالب جديد، خلال تواجده في لقاء على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Joy awards حيث قال: "ماينفعش مكونش موجود في رمضان".

 

شهرة رامز جلال

 

ويتمتع رامز جلال بشرة كبيرة في مختلف البلدان العربية، حيث أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه منذ سنوات خلال الموسم الرمضاني كل عام، من أهم الثوابت التي لا يمكن أن يفقتد رؤيتها المشاهد.

 

أعمال رامز جلال

 

قدم رامز جلال العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، والتي لاقت إعجاب الملايين، لما يتمتع به من خفة ظل وحس فكاهي كبير، جعله في صدارة نجوم جيله.

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