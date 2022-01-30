تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الأحد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي البنك الأهلي على ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

ويدخل الأهلي تلك المواجهة في المركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط من أربعة مباريات بعد أن تعادل في ثلاثة مواجهات وخسر اللقاء الماضي أمام فريق نادي سموحة بثلاثية.

في المقابل يحتل فريق نادي البنك الاهلي المركز الخامس برصيد ثلاثة نقاط أيضًا من ثلاثة تعادلات وخسارة على يد المقاولون العرب في الجولة الأولى.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت على التردد التالي:-