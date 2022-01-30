إزالة 19505 أمتار من التعديات على أملاك الدولة في الغربية (صور)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة نجحت في تنفيذ الإزالة لعدد 292 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالي مساحة 19 ألفا و505 أمتار مربعة، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على نهر النيل وروافده والممتدة خلال هذا الشهر بواسطة الحملات المكثفة بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.

وتمكنت الحملة اليوم من إزالة 25 حالة ما بين 23 حالة للتعدي على نهر النيل وروافده بإجمالي مساحة2601 متر مربع وعدد 2 حالة تعد على أملاك الري والصرف الصحي بمقدار 84 متر مربع.

وأكد محافظ الغربية أن حملات إزالة التعديات مستمرة خلال الموجة الـ 19 التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا على التصدي بكل حسم وقوة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة المجاري المائية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ورجال الشرطة وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأشار المحافظ أن المرحلة الأولى للموجة 19 بدأت في الـ19 من يناير الجاري ومستمرة حتى الـ 30 من ذات الشهر، تليها المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير إلى 26 فبراير المقبل في حين تبدأ المرحلة الثالثة في الـ 6 من مارس حتى الـ 26 من مارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.