زيد العبد رئيسًا تنفيذيًا لـ "هيونداي الأردن"

أخبار مصر
زيد محمد العبداللات
زيد محمد العبداللات
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اعـلـنـت مؤسسة الوحدة للتجارة الـوكـيل والمـوزع المعتمد الوحيد لسيارات (هيونداي) في المملكة الاردنية الهاشمية تعيين السيد زيد محمد العبداللات رئيسا تنفيذيا CEO لها اعتبارا من 1/2/2022، ويشكل هذا التعيين انطلاقا لنقلة نوعية مهمة للشركة نحو التطوير والتجديد والارتقاء بمفهوم جودة الاداء ورضا العملاء وخلق فرص للنمو في السوق المحلي.


السيد زيـد قيادي متمكن في الادارة وتطوير مهارات الموارد البشرية والعلاقات مع العملاء بالاضافة إلى الجوانب المالية والمحاسبية والاستثمارية، متمتعا بخبرة واسعة وناجحة لاكثر من عقدين في مجال الصناعة وتجارة السيارات في الاردن والكويت والمملكة العربية السعودية.


وتعتبر مؤسسة الوحدة للتجارة من الشركات الرائدة في مجال قطاع وكلاء السيارات، حيث تأسست في العام 1992؛ أي ما يقارب الثلاثين عاما من تمثيل علامة هيونداي للسيارات  بحيث تطورت تدريجيا لتصبح إحدى أكبر شركات السيارات في السوق الأردني والمنطقة.
 

وتتمنى مؤسسة الوحدة للتجارة  للسـيد العـبداللات النجاح والتوفيق.

هيونداى الاردن السعودية المملكة العربية السعودية تجارة السيارات

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