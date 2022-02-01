غدا.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالعباسية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية غدا الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك بعد توقف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، لمدة شهر كامل بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

وفي سياق متصل، اتخذت عددًا من الكنائس والأديرة القبطية إجراءات مشددة في ظل الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.