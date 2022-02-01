كتاب جديد للبابا تواضروس بعنوان "اختبرني يا الله”

صدر حديثًا كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، برطريرك الكرازة المرقسية، يحمل عنوان “اختبرني يا الله” يحوي خمسين سؤالًا مبنية على محتوى أناجيل أيام وآحاد الصوم الأربعيني المقدس إلى جانب أيام صوم نينوى الثلاثة، تحت عنوان “أسئلة الله لك في أناجيل الصوم الكبير”.

ويطرح قداسته، سؤالًا نابعًا من نص إنجيل كل قداس، مقدمًا الإجابات التي تحوي رسالة تنبيهية، توعوية، تشجيعية تهدف إلى أن يراجع القارئ نفسه، ويبذل مزيد من السعي نحو حياة أفضل مستغلًا فترة الصوم الكبير.

وسبق لقداسة البابا أن قدم محتوى الكتاب في تأملات روحية كتابية ألقيت كعظات تقوية على مدار سنوات حول أناجيل قداسات وأيام الصوم الكبير حتى جمعة ختام الصوم.

وقال قداسة البابا في مقدمة الكتاب: “من الملاحظات المدهشة في القراءات الكنسية في فترة الصوم الكبير نجد في إنجيل كل قداس سؤالًا، وربما يوجد أكثر من سؤال وإنه لأمر مدهش أن هذا السؤال موجه لكل فرد فينا شخصيًا.”

وأضاف “وكأن هذه الأسئلة التي تطرحها علينا كلمة الله خلال فترة الصوم هي أسئلة لكي يتمكن الإنسان من أن يقيس ذاته”.

وخصص الكتاب فصلًا مستقلًا لأيام صوم نينوى الثلاثة، تلاه سبعة فصول يحوي كل فصل أيام أسابيع الصوم السبعة بدءًا من يوم الاثنين وحتى يوم الأحد.

ويتوفر الكتاب حاليًا في مكتبة دير الشهيد مارمينا بمريوط ومكتبة المحبة والعديد من المكتبات المسيحية.