خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزل عبر موقع شركة “بتروتريد”

بدأت شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري التابعة لوزارة البترول والثروة المعدني، والمتخصصة في تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء بإتاحة موقعها الإلكتروني لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي التي تستمر لمدة 15 يوما.

كما قالت الشركة إنه على المواطنين المستخدمين للغاز الطبيعي في منازلهم، تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي المكونة من عدة أرقام لتسجيلها من قبل الشركة وإصدار فاتورة الغاز واحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.

وأشارت إلى أن عدم تسجيل قراءة الغاز الطبيعي خلال الـ15 يوما يتسبب في عدم المحاسبة الحقيقية للاستهلاك، ويتم احتساب متوسط الاستهلاك وهو ما يمكن أن يزيد من قيمة الفاتورة.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

قالت الشركة، إن هناك العديد من الطرق الحديثة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، على النحو التالي: