محافظ أسوان يكرم 3 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (صور)



أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ثمار الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل المتضررة من السيول فى 14 قرية ومنطقة ظهرت للنور بإنهاء معظم هذه المنازل من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، والتى أثبتت أنها الركيزة الأساسية للتنمية والنماء فى تكاتفها مع الجهود الحكومية، وهو الذى توج بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 عام المجتمع المدنى.

جاء ذلك أثناء تكريم محافظ أسوان لـ 3 مؤسسات وجمعيات شاركت فى تنفيذ هذه الجهود وهى مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية والجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وأم القرى لتنمية المجتمع بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديرى التضامن الإجتماعى والشئون القانونية.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لهذه الجمعيات التى أوفت بوعودها ورسمت الفرحة على وجوه المواطنين الذين تضرروا من السيول الأخيرة حيث ساهمت جهودهم في إعادة إنشاء المنازل وترميمها في توفير المسكن الملائم والآمن وحمايتهم من برد الشتاء.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن هذه المؤسسات والجمعيات قامت بإنهاء إعادة إنشاء وترميم 68 منزل منهم 39 منزل إنشاء كلى، و29 منزل ترميمات وأسقف منها قيام مؤسسة مكسيم الخيرية بإنشاء 17 منزل بقرية بنبان بمركز دراو.

وأشارت إلى قيام الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإنشاء وترميم 32 منزل منهم 12 منزل إنشاء كلى و20 منزل ترميم جزئى وذلك بقرية الجعافرة ومناطق جبل تقوق وعزبة العسكر وجزيرة عواض، بالإضافة إلى قيام جمعية أم القرى بالإنشاء الكلى لـ 10 منازل، مع الترميم الجزئى لـ 9 منازل بالحكروب والناصرية بأسوان، وفارس والتوفيقية بكوم أمبو، وهو الذى توازى مع إعادة كفاءة المراسى والإهتمام بتشطيب المنازل ودعمها بالسخانات الكهربائية والسيراميك وأحواض الإستانلس.

محافظ أسوان يكرم 3 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني

محافظ أسوان يكرم 3 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني

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محافظ أسوان يكرم 3 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني