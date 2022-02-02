رفض التسول.. تفاصيل تعذيب طفل علي يد والده في الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعرض طفل في الخامسة من عمره لواقعة تعذيب طفل على يد والده، لإرغامه على التسول، وأظهر فيديو آثار تعذيب عنيفة بوجه الطفل، ومحتجز بمستشفى السنبلاوين العام.

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وجاء فى مقطع الفيديو، ظهور الطفل بوجه أزرق وغير قادر على فتح عينيه من شدة الكدمات والتعذيب الذي تعرض له، ويسرد تفاصيل الواقعة، حيث أوضح أن اسمه عبده محمد، وتعدّى عليه والده بالضرب مستخدمًا خرطوم أنبوبة بوتاجاز في الشارع، ونقله الأهالي للمستشفى بواسطة الإسعاف.

وكشفت التحقيقات الأولية  أن والده تعدى عليه بسبب رغبته في الحصول على أموال منه، وإرغامه على النزول للشارع للتسول، وعندما اعترض انهال عليه بالضرب دون رحمة، مؤكدًا أنه لم يلتحق بالمدرسة حتى الآن، ويرغب في حبس والده والابتعاد عنه.

فيما أكدت إحدى السيدات اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو، أن الطفل يبلغ 5 سنوات، ويدعى عبده محمد إبراهيم، ولا يوجد له أقارب أو منزل، ويعيش مع والده بالشارع.

وأثار مقطع الفيديو تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة ضبط الأب المتهم، وإيداع الطفل دار رعاية بعيدًا عنه، كما طالبوا المجتمع المدني بتقديم كل المساعدات اللازمة للطفل، خاصة أنه ليس لديه مأوى.

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