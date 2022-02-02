عاجل.. ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي عالميا 15%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 15 بالمئة يوم الأربعاء مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2021 وسط أحوال جوية شديدة البروة وتوقعات بأن تستمر الموجة الباردة في أرجاء الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير شباط على الأقل.

 

وارتفعت العقود الأمريكية للغاز تسليم مارس آذار 71.7 سنت، أو 15.1 بالمئة، إلى 5.468 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش، وهو ما يضع العقد في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير كانون الثاني عندما قفز 46 بالمئة إلى أعلى مستوى للتسوية منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

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