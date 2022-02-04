اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

الاقتصاد
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق اليوم
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حققت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرار اليوم الجمعة 4 فبراير 2021، وسط تراجعات في بعض الأصناف بفضل الجهود الحكومية لزيادة المساحات المزروعة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنع حدوث تقلبات حادة في اسعارها.

أسعار الخضروات:

 ووفقا للموقع الإلكترونى لسوق العبور، قد تراوح سعر  كيلو "الطماطم" بين 1.5 و3.5 جنيه، وكيلو "البطاطس" بين 2 و3.75 جنيه، وكيلو "البصل" بين 2 و2.75 جنيه، وكيلو "الكوسة" بين 3.5 و9.5 جنيه، وكيلو "الفاصوليا" بين 6 و8 جنيهات، و"الباذنجان البلدي" بين 3 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي  ما  بين 3 و8 جنيهات، و"الفلفل الحامي" البلدي بين 3 و8 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو "الملوخية" بين 3 و10 جنيهات، والخيار الصوب" بين 4 و7 جنيهات، والبسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

وعلى صعيد أسعار الفاكهة فقد استقر سعر "البرتقال أبو سرة" بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، وكيلو "اليوسفي" بين 2.5 و4.5 جنيه، وكيلو الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات

تراجع في اسعار الخضروات والفاكهة خلال ديسمبر:

واظهر تقرير اسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر الماضي  تراجع اسعار الخضروات بنسبة 8.2%، بينما حققت اسعار الفاكهة ارتفاعات 0.9%

 

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