الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، والتي تقدم إلى أصحاب الإعاقات المختلفة حيث إنها تعمل على توفير عدة مزايا لتلك الفئات، ومنها أنهم يكون لهم الأحقية في التعيين الحكومي بنسبة 5 % والحصول على التعليم المجاني في مختلف المعاهد والجامعات، وتكون معفاة من دفع الضرائب وإمكانية الكشف المجاني في العيادات والمستشفيات، وكل ذلك فقط من خلال حمل هذه البطاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024



سهلت الوزارة أن يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، من خلال الموقع الرسمي لها فقط عبر اتباع الخطوات التالية:



يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم البحث عن خانة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ثم الضغط عليها.

بعد فتحها يتم اختيار خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم تعبئة بيانات المستعلم وهي الاسم رباعي والرقم القومي ثم الضغط على كلمة استعلام.

بعد ذلك سوف تظهر نتيجة هذا الاستعلام.



شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة



حددت الوزارة عدة شروط هي التي وفقا لتوفرها بالمتقدم يمكن أن يحصل على البطاقة للاستفادة من خدماتها، وهذه الشروط هي الآتية:

إن يكون مصري الجنسية وليس مقيمًا بها فقط، حيث إن هذه الخدمة ليست مقدمة لأصحاب الجنسيات الأخرى المقيمين داخل الدولة.

إن تكون إقامة الفرد في مصر وليس دولة أخرى.

كذلك أن يكون من إحدى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

عمر الفرد لا يزيد عن 60 عامًا.

لا يملك عملًا يدر عليه دخلًا شهريًا ثابتًا.