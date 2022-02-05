موعد مباراة الاهلي ومونتيري اليوم في مونديال الأندية والتشكيل

مباراة الاهلي ومونتيري، يترقب عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر، مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت الموافق الخامس من فبراير 2022، في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في أبوظبي.

مباراة الاهلي ومونتيري

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام موعد مباراة الاهلي ومونتيري والتشكيل المتوقع وحكم اللقاء في السطور التالية:

موعد مباراة الاهلي ومونتيري

تنطلق مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مونديال الأندية، على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي.

ظروف مباراة الاهلي ومونتيري

وتأتي مباراة الاهلي ومونتيري في ظروف استثنائية وصعبة على العملاق القاهري وبطل إفريقيا، نظرا للغيابات الكثيرة التي تضرب الفريق بسبب الإصابات والمشاركات الدولية، إلا أن المارد الأحمر يتسلح بسلاح "التاريخ" حيث أنه يشارك للمرة السابعة في مونديال الأندية، وأكثر أندية العالم مشاركة في البطولة العالمية.

حكم مباراة الاهلي ومونتيري

ويُدير مباراة الاهلي ومونتيري الاسترالي كريس بيث، ومعه طاقم تحكيمي يتكون من حكم ساحة الأسترالى كريس بيث ويعاونه مواطنيه أنطون شتشتينين مساعد أول، وآشلي بيكهام مساعد ثان، والفرنسي كليمنت توربين حكمًا رابعًا، ويتولى تقنية الفيديو كل من الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، كما سيتواجد حكم مساعد للتسلل وهو الفرنسي دانوس نيكولا، ومساعد للفار ماورو فيجليانو.

غيابات مباراة الاهلي ومونتيري

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين في هذه البطولة.

تشكيل مباراة الاهلي ومونتيري

ومن المتوقع أن يخوض موسيماني مباراة الاهلي ومونتيري بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة في الوسط وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر في الهجوم.