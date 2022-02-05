كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة

منوعات
بوابة الفجر
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يبحث المشجعين ومشاهدي مباريات كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، عن موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة.

 

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة اليوم باحثا عن لقب البطولة، رغم الغيابات الكثيرة، إلا نه يرغب في الفوز أمام مونتيري المكسيكي، ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والقنوات الناقلة.

 

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي 

ينتظر الجماهير لقاء الأهلي ضد مونتيري المكسيكي، فمن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي.

 

تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي 

حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر الجاري في الإمارات.

 

تردد قنوات أبوظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي المفتوحة 1
التردد: 12467
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5


تردد قناة أبوظبي 2 المفتوحة
التردد: 12223
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.


تردد قناة أبوظبي المفتوحة

التردد: 11372
الاستقطاب: عمودي V
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5

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