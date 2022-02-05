عاجل.. أول فيديو للطفل ريان بعد إنقاذه

توك شو
إنقاذ الطفل ريان
إنقاذ الطفل ريان
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استطاعت فرق الإنقاذ إخراج الطفل المغربي ريان، بعد أيام من بقائه في البئر التي سقط فيها منذ أيام، حيث عرضت قناة "سكاي نيوز عربية" بثًا مباشرًا لإنقاذ الطفل ريان.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

-  يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

-   كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه  بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

-   كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

-   سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.

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