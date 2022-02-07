عاجل.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الاثنين: شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الإثنين على محافظات الجمهورية كافة خلال ساعات النهار، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون معتدل نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إنّ الطقس سيكون دافئًا على محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.
وأوضحت الهيئة تفاصيل طقس اليوم حيث تتكون الشبورة المائية منذ الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها لن تعيق الرؤية الأفقية.
ونستعرض لكم خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر، وهي كما يلي:
درجات الحرارة اليوم الاثنين:
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 17 10
بورسعيد 20 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 21 14
طابا 16 11
كاترين 07 01
الطور 1708
شرم الشيخ 2315
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 11
الفيوم 20 08
بني سويف 2007
المنيا 2007
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 25 09
إدفو 2408
أبو سمبل 2408
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13