عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: لا تنخدعوا

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، بيانا توضيحا بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء.


و يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وشديد البرودة ليلا.


وأشارت هيئة الأرصاد، في بيانها أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٢٢ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢١درجة مئوية، شمال الصعيد ٢٣درجة مئوية، جنوب الصعيد ٢٦درجة مئوية.


وحذرت الأرصاد، من الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجة الحرارة وتخفيف الملابس، حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم الأربعاء بمعدل من (٤:٢) درجة مئوية.


ولفتت إلى أن ظاهرة الشوائب العالقة نهارا هى المؤثرة اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء.


كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، منوهة بأن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد نهاية اليوم.

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