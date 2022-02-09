هل سيجرى فرض 500 جنيه غرامة على غياب الطلبة بالمدارس؟.. برلماني يوضح.. فيديو

كشفت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بفرض غرامة مالية على الطلاب لتغيبهم عن الحضور.

وأضافت “ سلامة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن لجنة التعليم بالبرلمان والجلسة العامة بمجلس النواب رفضتا مشروع القانون المقدم من الحكومة تمامًا؛ مؤكدة أن النص المقترح كان يريد حرمان الطالب المتغيب أسبوعًا من خدمات المرافق العامة.

وتابعت النائبة سكينة سلامة، أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية، مؤكدة أن محتوى مشروع القانون يمثل عبئًا على الطالب وأولياء الأمور، لافتة إلى أنه إذا تكرر الغياب تتكرر العقوبة المالية (من 500 جنيه إلى 100 جنيه)، وذلك بمشروع القانون المقترح.

وأوضحت، أن مشروع القانون لا يعالج ظاهرة الغياب في المدارس؛ بل قد يؤدي إلى زيادتها، متسائلة "ليه الطلبة بتغيب؟، ليه المدرسة متبقاش مصدر جذب للطلاب؟"، مشددة على أن مشروع القانون تم رفضه من الأساس؛ لتخفيف العبء على ولي الأمر والمواطن.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، أنه على الحكومة النظر في مشكلة غياب الطلبة بصورة أشمل؛ لتخفيف الأعباء على المواطن وليس زيادتها.