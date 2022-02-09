"اتصالات مصر" توقع مذكرة تفاهم مع "هانيويل" الأمريكية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء فائقة التطور

وقعت شركة اتصالات مصر مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل بهدف توفير خدمات جديدة ومنتجات عالية الجودة بتقنيات حديثة لعملاء اتصالات في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية شركة اتصالات القائمة على توفير كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات لكافة العملاء، خاصة وأن إنترنت الأشياء (تقنية IOT) تعد واحدة من أكبر التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وقام المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر بتوقيع مذكرة التفاهم مع سلطان شاتيلا، رئيس الشؤون التجارية لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركتين نظرًا لأهمية الحدث الذي يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المتطورة وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين السلامة وتحسين بيئة العمل وكفاءة العمال، بما يساهم في تنمية الأعمال للمؤسسات والكيانات االعاملة في السوق المصري.

وبهذه المناسبة قال المهندس خالد حجازي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية التعاون القائمة بين اتصالات وهانيويل لتطوير المدن الذكية والمجتمعات العمرانية والمباني الذكية في مصر، وذلك من خلال بناء منصة متكاملة لسحابة إنترنت الأشياء، التي توفر حلولًا شاملة تلبي احتياجات جميع القطاعات (التصنيع/ الرعاية الصحية/ الضيافة/ التعليم/ العقارات/ النقل)، ويتم الجمع بين هذه العروض على أساس إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال والاستضافة.

وأكد أن اتصالات مصر تمتلك الريادة في استقدام أحدث تكنولوجيا متطورة للسوق المصري، وعلى مدار عملها في مصر تمكنت من إحداث طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها من منطلق إيمان راسخ بأن العميل يأتي في مقدمة الأولويات باعتباره شريك النجاح والمحرك والدافع الأول لتحسين ما تقدمه اتصالات مصر من خدمات ومنتجات منذ بدأ عملها في السوق المصري.

وأشار إلى إن اتصالات بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير أفضل العروض التجارية والممارسات التشغيلية والفنية وخدمة العملاء في مجال إنترنت الأشياء، وذلك بما يدعم عملية التحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وبما يساهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030.

من جانبه أعرب سلطان شاتيلا، رئيس الشؤون التجارية لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة اتصالات مصر، التي تعتبر إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة، مشيرًا إلى ان هذه الشراكة شهدت انطلاقة قوية مؤخرًا، وهو الأمر الذي جعل شركة اتصالات ضمن قائمة أكبر الشركات التي نتعاون معها لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية الرائدة في مجالات كفاءة العمليات، والإنتاج بأقل نفقات، وأعلى جودة في مجال إنترنت الأشياء.

وقال: إن تعاوننا مع شركة اتصالات مصر يعد استكمالًا لمجموعة الأعمال السابق تنفيذها في العاصمة الإدارية، حيث استطعنا سويا تقديم حزمة من الخدمات فائقة التطور التي أصبحت مثالا يحتذى به لباقي الشركات. فقد قمنا بتزويد "مركز إدارة عمليات العاصمة" /COC/ بمنصة مبتكرة ترتكز على تقنيات إنترنت الأشياء /IoT/، والتي ستسهم في تحليل البيانات على مستوى المدينة إلى جانب توفير لوحة قيادة شاملة لمختلف أنحاء المدينة والخدمات التي توفرها، فضلًا عن بوابة بيانات تشاركية للمواطنين ومزايا مبتكرة لتطبيقات الهواتف المحمولة.

في سياق متصل استقبل المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، دوج رايت الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل لتكنولوجيا البناء، Honeywell Building Technologies (HBT) وذلك في مقر شركة اتصالات مصر، وذلك في إطار دعم وتوسيع الشراكات بين الشركتين، وأعرب الطرفان عن حماسهم الكبير لتعزيز التعاون بين الشركتين في المستقبل بما يخدم السوق المصري وعميل شركة اتصالات مصر من المؤسسات والأفراد، وكذلك فتح آفاق التعاون لتوقيع مزيد من الشراكات المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر إن هانيويل هي شركة أمريكية متعددة النشاطات تبتكر منذ أكثر من 100 عام وتعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة، وتمتلك شركة Honeywell Building Technologies (HBT)، وهي مجموعة أعمال تصنع منتجات وبرامج وتقنيات موجودة في أكثر من 10 ملايين مبنى حول العالم للمساعدة في الحفاظ على هذه المرافق آمنة وموفرة للطاقة ومستدامة ومنتجة.