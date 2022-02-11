أستاذ قانون يكشف انجازات شركات المقاولات المصرية على أرض الواقع (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي، إن المستثمر الصغير يمكنه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساعده في تأسيس شركته وعمل دورات تدريبية له، ثم التوجه لهيئة التنمية الصناعية، وهو شكل من أشكال التطور في التشريعات المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك تطورا كبيرا يتم على أرض الواقع في مصر، فأصبحت مرتكز للمستثمرين من أجل الاستثمار في إفريقيا، بعدما رأوا ما يتم في مصر من طرق ومدن صناعية خلال 7 سنوات فقط.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية حققت إنجازات على أرض الواقع وهناك رغبة ملحة لنقل هذه التجربة الناجحة إلى دول إفريقيا، خصوصا مع علاقات الأخوة مع الدول الإفريقية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الإفريقية لتحقيق مزيد من التعاون والتمهيد للشركات المصرية.

وأشار إلى أن كما زادت علاقات الصداقة أصبح هناك تأمين أكبر للشركات المصرية للتواجد على أرض الدول الإفريقية، ومصر أحرزت نقط مهمة من النجاح وهناك رغبة من الدول الإفريقية لتحقيق التجربة المصرية.