ورشة عمل بجامعة أسوان بعنوان “المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها”

افتتح لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ورشة العمل “المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها” تحت رعاية ايمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

يأتي ذلك في اطار اتفاق التعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة انروت للاستشارات ومن خلال مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال لدعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية.

وذلك استكمالا لجهود مشروع مسار في تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي تقديم خدمات تنمية وتطوير الأعمال للمشروعات الناشئة.



ويشارك في الورشة فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنامية الصغر والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك المؤسسة المصرفية العربية وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المشروعات الناشئة بأسوان. وذلك من اجل التعريف بإجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وإجراءات فتح الحساب البنكي.



وصرح مجدي محمد علي مستشار رئيس الجامعة ومنسق مشروع مسار بأن هذا دور الجامعة في تقديم الدعم الفني وخدمات تنمية وتطوير الأعمال والمهارات من أجل مساعدة المشروعات الناشئة في التحقق وتطوير فكرة المشروع وربطهم بالأسواق.