ورشة عمل بجامعة أسوان بعنوان “المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها”

محافظات
ورشة عمل بجامعه اسوان
ورشة عمل بجامعه اسوان
Advertisements

 افتتح لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ورشة العمل “المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها” تحت رعاية ايمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

يأتي ذلك في اطار اتفاق التعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة انروت للاستشارات ومن خلال مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال لدعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية.

 وذلك استكمالا لجهود مشروع مسار في تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي تقديم خدمات تنمية وتطوير الأعمال للمشروعات الناشئة. 


ويشارك في الورشة فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنامية الصغر والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك المؤسسة المصرفية العربية وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المشروعات الناشئة بأسوان. وذلك من اجل التعريف بإجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وإجراءات فتح الحساب البنكي. 


وصرح مجدي محمد علي  مستشار رئيس الجامعة ومنسق مشروع مسار بأن هذا دور الجامعة في تقديم الدعم الفني وخدمات تنمية وتطوير الأعمال والمهارات من أجل مساعدة المشروعات الناشئة في التحقق وتطوير فكرة المشروع وربطهم بالأسواق.

IMG-20220214-WA0006
IMG-20220214-WA0006
بنك مصر محمد علي المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعضاء هيئة التدريس مشروعات المشاريع الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغير القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تطوير الأعمال أيمن محمود عثمان

مواد متعلقة

فوز أسوان والألومنيوم في دوري القسم الثاني
Advertisements

الأكثر قراءة

الموهوب والعالمي يخطفان أنظار كيروش في مونديال الأندية

شرط أبو جبل الوحيد للتجديد مع الزمالك

رد فعل الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد اعتزال عبد الله السعيد

مدرب بيترو أتليتكو: لست نادم على ترك تدريب الأهلي

البورصة تفقد 3.1 مليار جنيه خلال الدقائق الأولي من جلسة اليوم

يوفنتوس يحدد شرط بيع نجمه

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث الإلكترونيات

عاجل.. بيان من النيابة العامة عن وفاة (آلاء) بالمنوفية