حصاد الـ "توك شو".. مفاجأة عن أزمة سد النهضة.. وموقف مصر من الأزمة "الأوكرانية -الروسية"

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها،

اكتشافات الغاز الطبيعي وفرت 20 مليار جنيه لمصر، مفاجأة عن أزمة سد النهضة، موقف مصر من الأزمة الأوكرانية الروسية.



وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:



موقف مصر من الأزمة الأوكرانية الروسية

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن موقف مصر تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على بلادنا، مشيرا إلى أن مصر دائما تسعى إلى تحقيق السلم والأمان في كافة أرجاء العالم، والتوصل إلى حلول سلمية لأي نزاعات.

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد،" أن العالم خلال السنوات الماضية تعرض لجائحة كورونا، وهو ما تطلب مزيد من التعاون؛ وهو ما يذكي على ضرورة حل النزاعات بطرق سلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتجنب الأثار السلبية التي قد تحدث وتؤثر على جهود التنمية والأسواق الاقتصادية.

وبوتيرة متسارعة، تواصل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وكلًا من روسيا جهودهم لتلافي وقوع حرب داخل الأراضي الأوكرانية، وسط تصعيد مستمر منذ أسابيع بين الجانبين، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقيه معلومات تفيد بتعرض بلاده لهجوم روسي الأربعاء.

وفى اتصال هاتفي مساء الأثنين، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حاليًا حول أوكرانيا ـ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون وبايدن أطلعا أحدهما الآخر على المحادثات التي أجرياها أخيرًا مع القادة العالميين، وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا.

وجدد الزعيمان التشديد على أن أي توغل في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد مع روسيا وإلى أضرار كبيرة لروسيا والعالم، وأكدا ضرورة وقوف الدول الغربية صفًا واحدًا في مواجهة التهديدات الروسية، وخصوصا عبر فرض مجموعة عقوبات واسعة في حال تصاعد العدوان الروسي، كذلك أكدا ضرورة تقليص البلدان الأوروبية اعتمادها على الغاز الروسي، في خطوة ستطال أكثر من أي خطوة أخرى، صلب مصالح روسيا الاستراتيجية.

مفاجأة عن أزمة سد النهضة

علق يوسف عبد القادر، رئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا، على مشاركة مصر في قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، قائلًا إن مصر كانت جسر للتعاون في الملفات المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "عبد القادر" في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء أن قمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من أهم القمم في أوروبا في الوقت الحالي لأهمية إفريقيا.

وأشار إلى أن قضية السد الإثيوبي ستكون حاضرة بقوة على القمة، خصوصًا وأنها من أهم أولويات مصر، والمحور الأساسي لمصر وهو تقسيم الثروات المائية بشكل عادي.

وأكد أن ما يهم أوروبا أن يكون في المنطقة استقرار ودعم مصر في هذا الملف، لافتًا إلى أن أوروبا يهمها التعاون، والاستثمار في تنمية المشروعات التي تهم إفريقيا من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية.

ولفت رئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا، إلى أن إفريقيا من أكبر القارات التي يوجد بها طاقات شبابية، متمنيا أن يكون هناك مدافع عن حقوق القارة الإفريقية.



اكتشافات الغاز الطبيعي وفرت 20 مليار جنيه

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن هناك بعض الاكتشافات التي تحققت في الصحراء الغربية، ولكن الكميات المكتشفة لم تكن مؤثرة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يقدر بـ3.6 مليار برميل من الزيت الخام.

وتابع أستاذ هندسة البترول، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، ألمذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن التوقف عند استيراد البوتاجاز وفر للدولة 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي وفرت مبالغ ضخمة جدَا للدولة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم حوافز لمن يقوم بتحويل السيارة للغاز، لان هذا من شانه أن يوفر مبالغ ضخمة للغاية، مشيرًا إلى أن عمر الغاز الطبيعي المتواجد حاليًا يقدر بـ13 عام، حال عدم وجود اكتشافات جديدة.