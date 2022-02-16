خبير: كل يوم يمر يدعم الحل السياسي لأزمة أوكرانيا

توك شو
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إن هناك مؤشرات إيجابية تجعل من خيار الدبلوماسية يسبق بخطوات خيارات الحرب في شأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الموقف الروسي بسحب بعد الوحدات موقف جيد، كما أن رسالة وزير خارجية روسيا إلى نظيره الأمريكي ودول حلف الناتو قد يمكن البناء عليها والعمل بها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن البيت الأبيض حدد أن الحرب قد تقوم في الفترة من 15 يناير إلى 15فبراير، متابعا: "لا يمكن لروسيا أن تقوم بحرب ضد أوكرانيا في الربيع".
وأوضح أن كل يوم يمر يدعم الحل السياسي لأن الحرب ليست في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أوروبا أو الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصا وأن 57% من الأمريكيين قالوا إن العام الأول لبايدن كان فاشل بامتياز، ولا توجد مصلحة حقيقة لروسيا في الدخول للحرب.

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