سفيرنا بالكاميرون: "صلاح حساس ومكنش معاه بودي جارد"

كشف السفير مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون، عن مقابلة خاصة جمعته مع نجم هجوم الريدز ومنتخب مصر محمد صلاح.

وأضاف المليجي خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الثلاثاء، أن "محمد صلاح لم يبخل على مصر بمجهوده، ولم يكن يرافقه حارس خاص أثناء رحلة الكاميرون، وكان متواضع ودمث الخلق وليس متكبرا أو مغرورا، ولكنه حساس جدًا".

وأتم المليجي: "كرة القدم لصلاح ليست حرفه ولكنها هواية وحب وعشق".

وتابع سفير مصر بالكاميرون، أن صلاح تواصل معه للتعرف على الخدمات اللوجستية والانترنت داخل الكاميرون".